Интервалы движения увеличены на Люблинско-Дмитровской линии метро из-за человека на пути

Фото: ТАСС/Андрей Перечицкий

Интервалы движения увеличены на Люблинско-Дмитровской линии столичного метро из-за человека на пути. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса Москвы в MAX.

Ранее временно увеличивали интервалы движения поездов на юго-западном участке Сокольнической линии метро Москвы. Причиной стал человек на путях. Позднее движение ввели в график.

До этого интервалы движения поездов были увеличены на Бутовской линии метро. Поезда следовали с увеличенными интервалами от станции "Бульвар Адмирала Ушакова" до "Бунинской аллеи".

При этом движения в обратном направлении – от "Бунинской аллеи" до "Бульвара Адмирала Ушакова" – не было.