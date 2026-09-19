Собянин сообщил об уничтожении уже 25 БПЛА на подлете к столице

Фото: MAX/"Минобороны России"

Силы ПВО Минобороны России уничтожили еще четыре беспилотника, которые летели на Москву в субботу, 19 сентября. Об этом сообщил Сергей Собянин в МАХ.

По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

До этого на подлете к российской столице сбили шесть БПЛА. Таким образом, средства ПВО нейтрализовали уже 25 беспилотников.

Всего с 08:30 12 сентября до 08:30 19 сентября в сторону Московского региона летело 2 022 дрона. Большая часть БПЛА была ликвидирована на дальних подступах, еще 186 беспилотников перехватили на подлете к Москве.