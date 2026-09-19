Три человека погибли в ДТП с тремя автомобилями в Домодедове

Фото: телеграм-канал "Москва с огоньком"

Три человека погибли и двое пострадали в результате столкновения трех автомобилей в подмосковном Домодедове. Об этом сообщили в ГУ МВД по Московской области.

Авария произошла примерно в 21:15 на втором километре автодороги Востряково – Ловцово. По предварительным данным, водитель Lada выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилями ВАЗ и Hyundai.

В результате ДТП три человека скончались на месте, еще двое получили травмы.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством.

Ранее в Самаре 6 человек пострадали в ДТП с грузовиком, 7 автомобилями и автобусом. Среди пострадавших – 11-летний ребенок.

Уточнялось, что водитель грузовика Howo не справился с управлением, столкнулся с Renault Megane, автомобилями Lada Largus и с легковушкой Kia Rio, которую отбросило на полосу встречного движения, где она столкнулась с автомобилем Kia Rio.