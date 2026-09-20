Собянин: средства ПВО сбили еще 15 беспилотников, летевших на Москву

Фото: МАХ/"Минобороны России"

Силами ПВО отражена атака еще 15 дронов, летевших на Москву в ночь на воскресенье, 20 сентября. Об этом сообщил Сергей Собянин в MAX.

Мэр добавил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее Собянин также сообщил о ликвидации 15 БПЛА, летевших на город. Всего был сбит 91 дрон.

На фоне атаки дронов были введены временные ограничения в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский. Авиагавани не отправляют и не принимают самолеты.