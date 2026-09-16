Женщина погибла при атаке БПЛА на Брянскую область

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Женщина погибла, еще один мужчина пострадал при атаке украинских беспилотников на Брянскую область. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук в MAX.

Он уточнил, что дрон атаковал поселок Случевск Погарского района. Женщина получила травмы, несовместимые с жизнью. Ковальчук выразил соболезнования родным и близким погибшей и пообещал оказать семье всю необходимую помощь.

Кроме того, житель поселка Борщово того же района в результате удара дрона-камикадзе получил осколочные ранения. Он был доставлен в медучреждение.

Ранее в поселке Октябрьском Белгородского округа FPV-дрон атаковал автомобиль. В результате погибла женщина, еще три человека пострадали. В их числе 9-летний мальчик с открытой черепно-мозговой травмой и множественными осколочными ранениями.

