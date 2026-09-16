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16 сентября, 13:31

Политика

В Москве завершили прием списков наблюдателей на предстоящие выборы

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

В столице завершилась подача списков наблюдателей от политических партий и кандидатов в депутаты Госдумы. Об этом Агентству "Москва" заявил зампред Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

По его словам, городские территориальные избиркомы зарегистрировали более 10 тысяч наблюдателей. Направление наблюдателей проводится в соответствии с порядком, утвержденным ЦИК РФ. Этот порядок определяет форму документов и сроки устранения нарушений.

Реут пояснил, что списки тщательно проверяются членами территориальных комиссий. Если в документах обнаружены ошибки, комиссии уведомляют об этом кандидатов. При своевременном исправлении недочетов наблюдатели успешно проходят регистрацию.

С 17 по 21 сентября в Общественной палате России будет работать ситуационный центр по общественному наблюдению за выборами в ГД. В течение всех дней голосования там будут проходить брифинги, на которых представят актуальную информацию о ходе выборов.

Выборы депутатов Госдумы IX созыва состоятся в России с 18 по 20 сентября. Граждане смогут отдать голос как на участке, так и дистанционно.

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