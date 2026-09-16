16 сентября, 13:43Происшествия
Уголовное дело возбуждено после разлива дизельного топлива на Таймыре
Фото: 24.mchs.gov.ru
Уголовное дело о нарушении правил охраны окружающей среды возбуждено после разлива дизельного топлива на Таймыре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы Красноярского края.
При этом в региональных управлениях Следственного комитета и прокуратуры эту информацию пока никак не прокомментировали.
Разлив произошел в Хатангском заливе 16 сентября. После этого на Таймыре был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального характера.
Местные власти организуют дополнительный завоз топлива и бесперебойное водоснабжение жителей поселка Сындасско. К ликвидации последствий привлекли краевое управление МЧС.