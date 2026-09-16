Уголовное дело возбуждено после разлива дизельного топлива на Таймыре

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Уголовное дело о нарушении правил охраны окружающей среды возбуждено после разлива дизельного топлива на Таймыре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы Красноярского края.

При этом в региональных управлениях Следственного комитета и прокуратуры эту информацию пока никак не прокомментировали.

Разлив произошел в Хатангском заливе 16 сентября. После этого на Таймыре был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального характера.

Местные власти организуют дополнительный завоз топлива и бесперебойное водоснабжение жителей поселка Сындасско. К ликвидации последствий привлекли краевое управление МЧС.

