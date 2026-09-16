Оплата смарт-часами заработала в системе "Мир"

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Национальная система платежных карт внедрила сервис оплаты смарт-часами. Платежи проходят даже при отсутствии интернета, сообщила пресс-служба НСПК.

По словам замгендиректора организации Павла Михалева, число таких оплат будет расширяться.

Он уточнил, что оплата доступна пользователям всех банков, подключенных к Mir Pay. Сейчас сервис поддерживают две модели: Huawei Watch 5 и Huawei Watch Ultimate 2.

Как пояснили в пресс-службе, для оплаты достаточно активировать экран часов поворотом запястья и поднести устройство к терминалу – транзакция обрабатывается мгновенно. При этом все операции, совершенные через Mir Pay на смарт-часах, участвуют в акциях платежной системы "Мир" наравне с операциями по карте.

Тем временем количество карт международных платежных систем Visa и Mastercard по итогам второго квартала 2026 года снизилось в России на 25%. В Центробанке подчеркнули, что продолжается выведение из оборота неактивных карт этих систем. При этом транзакционная активность оставшихся карт растет.

