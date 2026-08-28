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02:58

Экономика

Сбер ожидает, что через несколько лет у россиян не останется карт Visa и Mastercard

Фото: depositphotos/tangducminh

Доля карт Visa и Mastercard у клиентов Сбербанка сокращается каждый квартал, и через несколько лет эти карты практически исчезнут из оборота. Об этом он рассказал ТАСС зампред правления, финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов.

Он отметил, что радикальные меры по выводу этих карт не нужны, поскольку они уже давно фактически стали картами "Мир". Резкий вывод из оборота вызвал бы панику у клиентов, чьи карты одномоментно перестали бы работать. Естественнее, чтобы карты выходили из обращения постепенно, по мере физического износа, – и этот процесс уже идет.

"Мы видим, что буквально каждый квартал доля карт Visa и MasterCard у нас сокращается. Через несколько лет этих карт у россиян практически не останется", – подчеркнул Скворцов.

Ранее стало известно, что национальная система платежных карт (НСПК) с 1 сентября будет уведомлять Росфинмониторинг об операциях, совершаемых через сервис быстрых платежей (СБП) и платежные карты, включая операции с использованием универсального платежного кода. Соответствующие поправки внесены в "антиотмывочный" закон.

Между тем профсоюз работников платформенной экономики "Новый труд" выступил с инициативой пересмотреть порядок блокировок банковских счетов. По мнению организации, владельцы счетов должны четко понимать основания для попадания в зону риска, перечень документов для исключения из базы и сроки принятия решений.

Российские банки меняют условия по кредитным картам

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