Бразилец Алисон дос Сантос побил мировой рекорд в беге на 400 метров с барьерами

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Бразильский легкоатлет Алисон дос Сантос установил новый мировой рекорд в беге на 400 метров с барьерами на этапе Бриллиантовой лиги. Соревнования проходят в швейцарском Цюрихе.

Дос Сантос преодолел дистанцию за 45,80 секунды. Предыдущее достижение принадлежало норвежцу Карстену Вархольму и составляло 45,94 секунды. Оно было установлено в 2021 году на Олимпийских играх в Токио.

Ранее россиянин Сергей Бойцов установил мировой рекорд по стратосферному прыжку с воздушного аэростата. Он совершил прыжок с высоты 11 551 метров в предгорьях Алтая.

Во время свободного падения скорость спортсмена превысила 500 километров в час. Прыжок мужчина совершал в высотном скафандре с автономной подачей кислорода.