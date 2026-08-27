ЦДУБ: данных о пострадавших на границе КНР и Непала российских паломниках нет

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У Центрального духовного управления буддистов России (ЦДУБ) нет сведений о российских паломниках, которые могли пострадать при сходе селя на границе Китая и Непала. Об этом РИА Новости рассказал глава организации геше Йонтен (Сергей Киришов).

По его словам, пострадавший от удара стихии пограничный пункт находится между Китаем и Непалом, поэтому среди иностранных пострадавших в основном граждане Непала и Индии. Он также отметил, что россияне обычно ездят другим маршрутом.

Сель сошел 26 августа около 05:30 по московскому времени в уезде Гьиронг в районе города Шигадзе в Тибетском автономном районе КНР. Власти Китая направили к месту бедствия 249 пожарных и спасателей, а также 325 сотрудников инженерно-спасательных подразделений с техникой.

Предварительно, 3 человека погибли, а сотни – пропали без вести, в их числе 2 россиянина. Точное число пострадавших уточняется, поисково-спасательная операция продолжается. Российское посольство в Пекине направило запрос местным властям о судьбе граждан РФ, которые могли находиться в том районе.