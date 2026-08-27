Два человека пострадали в результате выезда машины на тротуар в Зюзине

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Два человека пострадали в результате выезда машины на тротуар на пересечении улицы Каховка и Севастопольского проспекта. Об этом сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, участниками аварии оказались Mercedes и Haval. Первый после столкновения вылетел на тротуар и врезался в светофор.

Травмы получили водитель Haval и пешеход, находившийся на тротуаре. При этом СМИ ранее писали, что в результате аварии пострадали 6 человек.

Движение в районе ДТП затруднено на 0,4 километра. В настоящий момент на месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Установление обстоятельств аварии взяла под контроль прокуратура Юго-Западного административного округа.

Ранее на проспекте Вернадского водитель автомобиля не справился с управлением и врезался в мачту городского освещения. После столкновения автомобиль загорелся, однако пожарные оперативно потушили возгорание.