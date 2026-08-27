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27 августа, 18:30

Общество

Высокое атмосферное давление сохранится в столице до начала сентября

Фото: пресс-служба комплекса социального развития Москвы

Высокое атмосферное давление сохранится в Москве до первых дней сентября. Об этом РИА Новости сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, в пятницу и субботу, 28–29 августа, показатель составит 756–757 миллиметров ртутного столба при норме 746–748 миллиметров. Однако уже 1 сентября атмосферное давление начнет снижаться, но все еще будет превышать климатическую норму и составит около 753 миллиметров ртутного столба.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что предстоящей ночью, 28 августа, температура в городе может опуститься до 4 градусов, что сделает ее одной из самых холодных за все лето. До этого самые низкие ночные температуры фиксировались 1 июня (9,2 градуса), 3 июня (8,7 градуса) и 15 августа (8,9 градуса).

На фоне переменной облачности осадков не ожидается. При этом днем 28-го числа в Москве ожидается 18–20 градусов, а по области – от 15 до 20 градусов.

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