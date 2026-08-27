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27 августа, 17:59

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Ветеринар Шеляков: общение с хозяином и витамины помогут питомцу в период осенней линьки

Ветеринар рассказал, как помочь питомцу легче пережить осеннюю линьку

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Подкормки с жирорастворимыми витаминами и частое общение с хозяином помогут питомцу легче пережить период осенней линьки. Об этом Москве 24 рассказал врач-ветеринар высшей квалификационной категории Михаил Шеляков.

По его словам, одной из самых важных процедур во время линьки у питомца становится регулярное вычесывание. Необходимо удалять отмершие волоски и не допускать образования колтунов, иначе они могут нарушать терморегуляцию и приводить к появлению раздражений на коже.

Если питомца уже периодически водят к грумеру на стрижку, то во время осенней линьки тоже стоит его посетить. Однако в первый раз вести животное на процедуру в такой период не нужно, потому что это может стать дополнительным стрессом.

Также важно понимать, что во время линьки обычно сильно повышается сухость кожи, из-за чего даже иногда образовывается перхоть, появляется зуд. Справиться с проблемой поможет прием жирорастворимых витаминов А, D, Е. Обычно они содержатся в специальных подкормках, которые продаются в зоомагазинах.
Михаил Шеляков
врач-ветеринар высшей квалификационной категории

Купать животное в такой период не стоит: вода и средства для мытья сделают кожу еще более сухой. Поэтому такие процедуры нужны только по мере необходимости, подчеркнул ветеринар.

"В целом осенью очень важно чаще общаться и играть с питомцем, окружать его заботой и лаской. Ведь животные, так же как и люди, чутко реагируют на снижение светового дня, похолодание, не говоря уже о самой линьке. На фоне всего этого может развиться депрессия", – отметил эксперт.

Со временем состояние питомца налаживается. Однако, если линька вдруг усилилась настолько, что начали образовываться залысины или на коже появились воспаления, следует показать животное ветеринару, посоветовал Шеляков.

Ранее заведующая Красногвардейской государственной ветклиникой Вера Земская рассказала, как помочь питомцу адаптироваться после возвращения с дачи в город. Нужно создать для животного укромный уголок, где получится прятаться и отдыхать.

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Трошина Любовь

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