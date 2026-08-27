Ветеринар Шеляков: общение с хозяином и витамины помогут питомцу в период осенней линьки

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Подкормки с жирорастворимыми витаминами и частое общение с хозяином помогут питомцу легче пережить период осенней линьки. Об этом Москве 24 рассказал врач-ветеринар высшей квалификационной категории Михаил Шеляков.

По его словам, одной из самых важных процедур во время линьки у питомца становится регулярное вычесывание. Необходимо удалять отмершие волоски и не допускать образования колтунов, иначе они могут нарушать терморегуляцию и приводить к появлению раздражений на коже.

Если питомца уже периодически водят к грумеру на стрижку, то во время осенней линьки тоже стоит его посетить. Однако в первый раз вести животное на процедуру в такой период не нужно, потому что это может стать дополнительным стрессом.





Михаил Шеляков врач-ветеринар высшей квалификационной категории Также важно понимать, что во время линьки обычно сильно повышается сухость кожи, из-за чего даже иногда образовывается перхоть, появляется зуд. Справиться с проблемой поможет прием жирорастворимых витаминов А, D, Е. Обычно они содержатся в специальных подкормках, которые продаются в зоомагазинах.

Купать животное в такой период не стоит: вода и средства для мытья сделают кожу еще более сухой. Поэтому такие процедуры нужны только по мере необходимости, подчеркнул ветеринар.

"В целом осенью очень важно чаще общаться и играть с питомцем, окружать его заботой и лаской. Ведь животные, так же как и люди, чутко реагируют на снижение светового дня, похолодание, не говоря уже о самой линьке. На фоне всего этого может развиться депрессия", – отметил эксперт.

Со временем состояние питомца налаживается. Однако, если линька вдруг усилилась настолько, что начали образовываться залысины или на коже появились воспаления, следует показать животное ветеринару, посоветовал Шеляков.

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