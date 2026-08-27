iPhone 15 подешевел в России до 42 тысяч рублей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Стоимость iPhone 15 в российских магазинах снизилась до 42 тысяч рублей. Об этом пишет Hi-Tech Mail.ru.

Еще год назад средняя цена смартфона составляла около 60 тысяч рублей. Снижение стоимости связывают с распродажей оставшихся новых устройств перед появлением на рынке следующего поколения смартфонов Apple.

При этом найти iPhone 15 в новом состоянии становится сложнее, поскольку в продаже все чаще встречаются восстановленные и бывшие в употреблении аппараты.

Apple проведет презентацию 9 сентября, на которой ожидается представление новой линейки гаджетов. В нее, предположительно, войдут iPhone 18, iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, а также новый складной смартфон iPhone Ultra.