Россия вошла в четверку стран с наибольшим числом миллиардеров

Фото: depositphotos/Keola​

Россия заняла четвертое место в мире по числу миллиардеров по итогам 2025 года. Об этом сообщает аналитическая компания Altrata со ссылкой на исследование Billionaire Census 2026.

Лидером рейтинга стали США с 1 265 миллиардерами, на втором месте оказался Китай с 363, на третьем – Германия с 221. При этом число миллиардеров в России (151) и их совокупное состояние за год увеличились.

В Altrata связали рост показателей в России с динамикой валютного курса и процентных ставок, а также увеличением доходов от экспорта сырьевых товаров, не связанных с нефтью, на фоне переориентации торговли на азиатские рынки.

Всего в мире насчитывалось 3 795 миллиардеров, что на 8,2%, или 287 человек, больше показателя годом ранее. Их совокупное состояние достигло рекордных 15,1 триллиона долларов, увеличившись на 12,8%. Одним из факторов роста капиталов аналитики назвали инвестиционный бум в сфере искусственного интеллекта.

Ранее сообщалось, что сооснователь американского ИИ-стартапа Higgsfield Александр Машрабов, имеющий российские и казахские корни, может войти в список миллиардеров. Его доля в компании оценивается в 20–30%, что составляет около 5,4 миллиарда долларов после последнего раунда инвестиций в 400 миллионов.