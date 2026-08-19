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19 августа, 14:02

Экономика

Сооснователь Higgsfield Александр Машрабов может стать миллиардером

Фото: instagram.com(принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/amashrabov

Сооснователь американского ИИ-стартапа Higgsfield, специализирующегося на создании видеоконтента, с российскими и казахскими корнями Александр Машрабов может войти в список миллиардеров. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на Forbes.

По оценке экспертов издания, доля Машрабова в компании после последнего раунда инвестиций может стоить около 5,4 миллиарда долларов, а ее размер достигать 20%. При этом источник, близкий к сделке, утверждает, что доля превышает этот порог, а некоторые аналитики оценивают ее в 25–30%.

Также известно, что Higgsfield привлек 400 миллионов долларов инвестиций при оценке в 5,4 миллиарда долларов. Среди инвесторов – Intel, Goldman Sachs, DST Global и Liberty Global. Согласно данным американской финтех-платформы Carta, команде Higgsfield по итогам сделки принадлежит около 23% компании. При этом в начале 2026 года стоимость стартапа оценивалась в 1,3 миллиарда долларов.

Машрабов начал карьеру в "Яндексе", где занимался развитием "Поиска" как инженер по машинному обучению. В 2018 году вместе с Григорием Ткаченко он основал AI Factory – платформу для анимации фотографий и видео с лицами с помощью ИИ.

В 2020 году Snap Inc. приобрела стартап за 166 миллионов долларов. После сделки Машрабов возглавил направление генеративного ИИ в Snap и работал в компании до осени 2023 года.

Ранее американский предприниматель Илон Маск потерял статус триллионера на фоне падения стоимости акций SpaceX примерно на 50% после исторического максимума в 225,64 доллара. Его состояние превысило 1 триллион после IPO компании 12 июня.

До этого сообщалось, что сын основателя "Лукойла" Юсуф Алекперов занял первую строчку в рейтинге богатейших наследников российских миллиардеров по версии Forbes с состоянием 560 миллионов долларов.

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