Новые лицензии на отстрел медведей выданы на Алтае после нападения на туристку

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Министерство природных ресурсов Алтая выдало дополнительные лицензии на отстрел медведей после нападения животного на туристку. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь республиканского правительства Михаил Максимов.

О гибели 29-летней туристки после нападения медведя на Алтае стало известно 19 августа. Зверь вытащил ее из палатки в селе Артыбаш, утащил в лес и загрыз насмерть.

После этого случая в Турочакском районе республики начал действовать режим повышенной готовности. Полиция и охотники приступили к круглосуточному патрулированию территории. Кроме того, в районе ограничили передвижение жителей и туристов в ночное время.

На фоне произошедшего заместитель директора по экологическому просвещению и познавательному туризму Алтайского государственного природного биосферного заповедника Ольга Юрченко в беседе с изданием "Абзац" рекомендовала не гулять по лесам и не останавливаться с палатками в таежных местах.

Она отметила, что до настоящего времени никаких официальных запретов на размещение палаток в селе не было, так как оно не является заповедной территорией. Однако меры предосторожности важно соблюдать всегда.

При этом, обратила внимание эксперт, поведение медведя, убившего туристку, не является типичным. По ее словам, хищники могут приближаться к людям, когда им недостаточно пищи в тайге. В этом году в алтайских лесах не так много орехов, которые эти животные предпочитают есть осенью, поэтому зверь мог пойти к селу, чтобы найти еду.

Ранее в Углегорском районе Сахалинской области собака спасла своего хозяина от медведя, набросившись на вышедшего из леса зверя. Благодаря этому хозяин отбежал на безопасное расстояние и смог позвать на помощь. Несмотря на глубокие раны, пес остался жив.

