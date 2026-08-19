Попасть на экскурсии в обновленные школы можно с помощью "Мосбилета"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

С 24 по 29 августа в столичных школах, обновленных по программе "Моя школа", состоятся дни открытых дверей. Для гостей подготовили экскурсии, лекции и викторины по астрономии, экологии и истории. Об этом сообщили в пресс-службе департамента образования и науки, передает портал мэра и правительства Москвы.

Для участия в мероприятиях потребуется предварительная регистрация в сервисе "Мосбилет".

Астроном и лектор Московского планетария Александр Молоствов расскажет об астрономических явлениях августа – затмениях Луны и Солнца, а также метеорном потоке Персеиды, который называют звездным дождем. Желающие смогут присоединиться к викторине планетария, за правильные ответы участники получат призы с космической символикой. Встречи пройдут 25 августа с 17:00 до 20:00 в школе № 1531 имени С. К. Годовикова, 26 августа с 17:00 до 20:00 в школе № 444 и 29 августа с 13:00 до 16:00 в школе № 1530 "Школа Ломоносова".

В свою очередь, эксперты департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы расскажут, как правильно заботиться об окружающей среде. Для посетителей подготовили интерактивную программу, посвященную экологическому благополучию столицы. На лекциях и викторинах можно познакомиться с флорой и фауной города, а самые эрудированные участники получат справочники с фотографиями и описаниями животных, растений и грибов, встречающихся в московских парках. Занятия пройдут в школах № 2090 имени Героя Советского Союза Л. Х. Паперника, № 1619 имени М. И. Цветаевой, № 183, 935, 851 и других обновленных образовательных учреждениях.

Сотрудники Музея Победы подготовили исторические квизы о Великой Отечественной войне. 24 августа в школе № 1400 состоится викторина, посвященная битве за Москву. 25 августа в школе № 1593 дети ответят на вопросы о великих маршалах, а 26 августа в школе № 806 пройдет игра на тему "Как жила военная Москва". Все мероприятия начнутся в 14:00 и продлятся до 17:00.

Кроме того, гости дней открытых дверей смогут поучаствовать в тренировках и спортивных квизах, настольных играх, занятиях по рисованию, творческих мастер-классах и кинопоказах.

Столичные педагоги проведут экскурсии по школам с понедельника по пятницу с 14:00 до 20:00, а в субботу, 29 августа, – с 10:00 до 16:00. Посетители увидят обновленные кабинеты, многофункциональные залы для мероприятий, медиатеки, созданные вместо привычных библиотек, а также обеденные залы в стиле современных кафе.

Программа "Моя школа" действует с 2024 года и является самым масштабным проектом по обновлению школьных зданий в истории Москвы. В 2024 и 2025 годах после реконструкции открылось 55 объектов, а в 2026 году работы завершатся еще в 100 школьных корпусах.

Ранее в жилом районе "Скандинавия" в ТиНАО начала работу вторая площадка мастерских "Сфера дела". Пространство рассчитано на обучение работе с деревом, металлом и электроникой. Мастерские будут работать по трем направлениям: столярное дело, инженерия и декоративно-прикладное искусство. В распоряжении посетителей – деревообрабатывающие станки, ЧПУ-оборудование, 3D-принтеры и сканеры, лазерный станок и паяльные станции.

