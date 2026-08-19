19 августа, 13:44Происшествия
Задержанный в Египте турист из РФ освобожден из-под стражи
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Российский турист Сергей Миронов, задержанный в египетском Шарм-эш-Шейхе по подозрению в домогательствах, освобожден из-под стражи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство РФ в Каире.
В дипмиссии уточнили, что 18 августа по итогам судебного разбирательства Миронов был освобожден. В скором времени он вернется в Россию.
Как добавил источник журналистов, турист вышел на свободу после оплаты залога в размере 20 тысяч фунтов.
Россиянин был задержан в отеле Renaissance после заявления египтянки о том, что мужчина упал на нее в гостинице, находясь якобы в состоянии алкогольного опьянения. Туристу вменили нарушение правил поведения, принятых в исламе.
Позже суд оправдал Миронова по основному перечню обвинений и назначил ему штраф в размере около 200 долларов. Однако прокуратура провинции Южный Синай подала апелляцию, которая в итоге была отклонена.