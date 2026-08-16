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16 августа, 16:24

Происшествия

Гражданин РФ задержан в Египте за нарушение правил поведения

Фото: depositphotos/belchonock

Гражданин России задержан в отеле Renaissance в египетском Шарм-эль-Шейхе по обвинению в нарушении правил поведения, принятых в исламе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство РФ в Египте.

В дипмиссии уточнили, что задержанный – С.А. Миронов. Посольство пристально следит за ситуацией. Кроме того, сотрудники консульского отдела находятся в тесном контакте с компетентными египетскими ведомствами и родственниками соотечественника.

Ранее российский историк и писатель Артем Кирпиченок был арестован в Израиле. Его интересы представляет адвокат Инна Лед. Других подробностей инцидента не приводилось.

Позже посольство РФ в Израиле направило запрос в местные компетентные органы в связи с задержанием российского востоковеда. При этом обращений от родственников или коллег Кирпиченка пока не поступало. В посольстве обратили внимание лишь на публикации в российских СМИ.

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