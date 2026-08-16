Полицейский случайно застрелил браконьера во время рейда на Камчатке

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Сотрудник полиции смертельно ранил одного из задержанных браконьеров в Соболевском районе Камчатского края. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Инцидент произошел утром 15 августа в районе реки Средняя Воровская, в 30 километрах от села Соболево. По данным полиции, рейдовые мероприятия проводились в рамках операции "Путина-2026". Совместно с представителями рыбоохраны полицейские обнаружили стан браконьеров. При приближении на них выскочила собака, в связи с чем сотрудник произвел предупредительные выстрелы в воздух.

После группа вышла на берег, где находились нарушители. В момент задержания полицейский оступился на мокрых камнях. Как утверждают в УМВД, оружие сработало непроизвольно – сотрудник поскользнулся и произвел несколько выстрелов. Одна из пуль попала в задержанного, причинив ему смертельное ранение.

Полиция проводит проверку, действиям правоохранителя обещают дать правовую оценку. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее в Оренбуржье один полицейский погиб, еще три правоохранителя получили ранения в результате стрельбы при задержании преступника. Они прибыли на место для задержания злоумышленника, который находился в федеральном розыске, но тот открыл стрельбу и скрылся.

