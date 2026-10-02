Футболист Холанд подал в суд на Norwegian из-за использования его образа в рекламе

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Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд и его компания York Promotions Ltd. подали иск против норвежского перевозчика Norwegian Air Shuttle. Футболист обвиняет авиакомпанию в незаконном использовании своих узнаваемых черт в рекламе авиабилетов во время чемпионата мира – 2026, сообщает VG.

Поводом для разбирательства, по данным издания, стал пост авиакомпании в соцсетях. На фотографии самолету пририсовали длинные светлые волосы, собранные в хвост, напоминающий прическу Холанда. Публикацию сопроводили фразой: "Мы еще никогда не выглядели настолько по-норвежски". Сейчас этот пост уже удален.

Однако в публикации не упоминалось имя футболиста, его лицо или тело не были использованы. Детали иска изданию неизвестны, поэтому нельзя с уверенностью сказать, что спор возник только из-за изображения прически.

При этом адвокат футболиста Томас Хаген указал, что, по мнению стороны Холанда, его отличительные черты при продвижении авиабилетов были использованы неправомерно. В судебных документах это дело классифицируется как возможное нарушение норм маркетинга.

В авиакомпании не поняли претензии спортсмена. Представители перевозчика пояснили, что речь шла о нескольких спонтанных публикациях, связанных с трендами в соцсетях и поддержкой сборной Норвегии во время чемпионата мира.

Первое процессуальное заседание назначено на 9 октября. На этом этапе не будет рассматриваться иск по существу, состоится лишь подготовительная встреча судьи с участниками процесса перед началом основного разбирательства. Встреча должна пройти по видеосвязи.

Ранее Роскомнадзор подал иск к бывшему игроку сборной России по футболу Федору Смолову. Сумма требований составила 300 тысяч рублей. При этом причину иска в суде не назвали.