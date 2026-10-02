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Выставка "Чекисты на защите столицы" откроется в Музее обороны Москвы 5 октября в 11:00. Экспозиция УФСБ по Москве и Московской области приурочена к 5 октября 1941 года, когда Государственный комитет обороны принял постановление о защите города.

В открытии выставки примут участие ветераны органов госбезопасности, историки и студенты. На ней представят рассекреченные архивные документы ведомства. Среди них – материалы о деятельности диверсионно-разведывательных групп, партизанских отрядов и истребительных батальонов, действовавших на временно оккупированной территории Подмосковья.

Также посетители увидят документы о спецшколе подрывников, организованной по приказу начальника управления НКВД по Московской области в селе Северном Коломенского района, а также другие фотографии и материалы.

Ранее УФСБ по ДНР рассекретило архивные документы о преступлениях германских захватчиков в Чистякове, ныне Торезе, в годы Великой Отечественной войны. Согласно этим материалам, во время оккупации Чистякова и расположенных рядом рабочих поселков немцы расстреляли 535 мужчин, 30 женщин и 12 детей. Еще 4 008 человек подверглись истязаниям, насилию и пыткам.