В "Мосфото" появилась подборка снимков к Всемирному дню улыбки

Фото: foto.mos.ru

В городском медиабанке "Мосфото" появилась подборка снимков к Всемирному дню улыбки. Этот неофициальный праздник ежегодно отмечают в первую пятницу октября, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В альбом вошли кадры с городских мероприятий: фестиваля "Моспитомец × Четвероногий друг", Красочного забега, сап-фестиваля "Яуза Фест" и легкоатлетической эстафеты.

Также в коллекции представлены снимки из летнего лагеря "Молодежь Москвы" и с фестивалей "Пасхальный дар", "Сады и цветы" и "Театральный бульвар". Дополняют альбом фотографии с парада ретротранспорта, из парка "Остров мечты", Московского зоопарка и с празднования 879-летия столицы. На кадрах запечатлены не только жители города, но и их питомцы.

Все материалы в медиабанке проверены и легальны. Снимки можно свободно скачивать и использовать в соцсетях, мессенджерах, СМИ или презентациях, если не указано иное. При использовании необходимо указывать источник – foto.mos.ru.

Ранее в "Мосфото" появились эксклюзивные фотографии подготовки спектакля "Анна Каренина" в постановке Максима Севагина на музыку Ильи Демуцкого. На фото запечатлены этапы оформления сцены, осуществляемые под авторством главного художника Владимира Арефьева, а также процесс изготовления и примерки театральных костюмов, курируемый Ириной Серовой.