Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 октября, 14:40

Город

В "Мосфото" появилась подборка снимков к Всемирному дню улыбки

Фото: foto.mos.ru

В городском медиабанке "Мосфото" появилась подборка снимков к Всемирному дню улыбки. Этот неофициальный праздник ежегодно отмечают в первую пятницу октября, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В альбом вошли кадры с городских мероприятий: фестиваля "Моспитомец × Четвероногий друг", Красочного забега, сап-фестиваля "Яуза Фест" и легкоатлетической эстафеты.

Также в коллекции представлены снимки из летнего лагеря "Молодежь Москвы" и с фестивалей "Пасхальный дар", "Сады и цветы" и "Театральный бульвар". Дополняют альбом фотографии с парада ретротранспорта, из парка "Остров мечты", Московского зоопарка и с празднования 879-летия столицы. На кадрах запечатлены не только жители города, но и их питомцы.

Все материалы в медиабанке проверены и легальны. Снимки можно свободно скачивать и использовать в соцсетях, мессенджерах, СМИ или презентациях, если не указано иное. При использовании необходимо указывать источник – foto.mos.ru.

Ранее в "Мосфото" появились эксклюзивные фотографии подготовки спектакля "Анна Каренина" в постановке Максима Севагина на музыку Ильи Демуцкого. На фото запечатлены этапы оформления сцены, осуществляемые под авторством главного художника Владимира Арефьева, а также процесс изготовления и примерки театральных костюмов, курируемый Ириной Серовой.

Читайте также


город

Россияне массово подхватили "фантомные болезни"

Молодежь жалуется на температуру до 37,5 градуса, боли, спазмы в желудке и дерматит

"Фантомная болезнь" может возникать на фоне длительного напряжения, недосыпа и неопределенности

Читать
закрыть

Как волонтеры ищут пропавших россиян?

Всего в отряде "ЛизаАлерт" состоят более 40 тысяч добровольцев разных профессий

За 16 лет работы они нашли живыми около 200 тысяч человек по всей стране

Читать
закрыть

Главные проблемы рынка труда в России

Россияне рассылают десятки резюме на одну и ту же вакансию, пытаясь обойти ИИ-фильтры компаний

Кандидаты создают несколько версий анкеты, меняя название должности, формулировки и ключевые слова

Читать
закрыть

Пилоты самолета Flydubai устроили поножовщину прямо в воздухе

Сначала экипаж отправил сигнал бедствия (код 7700), а затем код 7500, который означает захват судна

Читать
закрыть

Подростки-руферы терроризируют московские ЖК

Ради хайпа они выдергивают двери подъездов и срезают болгаркой металлические ограждения

Читать
закрыть

Что важно знать о начале отопительного сезона в Москве в 2026 году?

Отопительный сезон начнется в Москве 1 октября,
подача тепла в столице займет несколько дней

Во время отопительного сезона температуре нужно держаться не ниже установленных норм

Читать
закрыть

Российских школьников заставляют дать доступ своим к соцсетям

Мера необходима для мониторинга и выявления угроз

Читать
закрыть

Сколько будет стоить красная икра к Новому году?

Сегодня цены на красную икру "еще приемлемые", поэтому лучше купить продукт сейчас

Эксперты уверены: скоро стоимость икры может составить 29–30 тысяч за килограмм

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика