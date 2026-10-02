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02 октября, 15:28

Наука

Москвичи смогут наблюдать Сатурн в ночном небе до Нового года

Фото: 123RF.com/creativestocks

Жители Москвы смогут увидеть Сатурн в ночном небе при ясной погоде до конца года. Об этом Агентству "Москва" сообщил старший научный сотрудник сектора субмиллиметровой и инфракрасной астрономии отдела наблюдательной и теоретической астрономии и радиоинтерферометрии ИКИ РАН Олег Угольников.

По словам ученого, 4 октября планета окажется в противостоянии с Солнцем – это один из лучших моментов года для ее наблюдений. В этот период Земля проходит между Солнцем и Сатурном, поэтому планета восходит примерно во время захода Солнца и видна практически всю ночь. Сатурн останется хорошо видимым ночью до Нового года, а по вечерам – и еще дальше.

Угольников пояснил, что яркость Сатурна достигнет около плюс 0,3 звездной величины. Невооруженным глазом планета будет выглядеть как яркая желтоватая "звезда", которая, в отличие от звезд, практически не мерцает. В небольшой телескоп можно рассмотреть кольца и несколько самых крупных спутников.

В октябре Сатурн располагается на границе созвездий Рыб и Кита. Из Москвы его можно наблюдать уже вечером, в восточной – юго-восточной части неба. Планета будет двигаться по южной части небосклона, постепенно поднимаясь все выше.

Особенностью наблюдений в этом году станет положение колец Сатурна. Как отметил Угольников, в 2025 году они практически были видны с Земли ребром. Теперь кольца постепенно "разворачиваются" и год за годом становятся все более открытыми для наблюдателя с Земли.

Жители России в октябре смогут наблюдать и другие яркие астрономические события. Например, в первую неделю месяца произойдут сближения Луны с Марсом и Юпитером.

5-го числа лунный серп пройдет в трех градусах от Марса в созвездии Рака, а 6-го – в шести градусах от Юпитера в созвездии Льва. Оба явления можно будет разглядеть невооруженным глазом ранним утром.

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