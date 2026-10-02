Актер и режиссер Николай Хомяков умер в день своего 88-летия

Фото: kino-teatr.ru

Актер и режиссер Николай Хомяков скончался в день своего рождения в возрасте 88 лет. О его смерти сообщила в соцсетях артистка Лидия Тюшнякова, а позднее эту информацию подтвердил Красноярский драматический театр имени А. С. Пушкина.

Тюшнякова написала, что Хомяков умер 29 сентября, в день своего 88-летия. Она выразила глубокие соболезнования его сыну и всем, кто знал режиссера и любил его.

Николай Хомяков родился в 1938 году. Он посвятил более 30 лет театральному искусству Красноярского края. Также он работал главным режиссером в Абаканском областном русском драматическом театре имени М. Ю. Лермонтова и Минусинском драматическом театре.

На сцене Красноярского театра драмы имени Пушкина Хомяков поставил спектакли "Севильский цирюльник", "И вечный бой", "Милый друг", "Аморальная история", "Любовь до гроба" и другие. Он также выходил на сцену как актер, сыграв роли в постановках "Наша бабушка Гулливер", "Капитанская дочка", "Горячее сердце", "Средство Макропулоса". В 2003 году Хомякову присвоили звание заслуженного артиста Российской Федерации.

