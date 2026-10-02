Пенсионерка из Петербурга отдала мошенникам 182 млн рублей и коллекцию золотых монет

Фото: телеграм-канал "Петербургская полиция"

Пожилая петербурженка потеряла почти 182 миллиона рублей и сотни золотых монет из-за мошенников. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

77-летняя женщина стала жертвой мошенников. Несколько дней ей звонили неизвестные и под предлогом декларирования денег убедили передать сбережения. По просьбе пенсионерки ее сын отдал курьерам 77,3 миллиона рублей, 120 тысяч евро и 2 тысячи долларов.

Кроме того, аферисты завладели коллекцией из пяти золотых и 422 инвестиционных монет. Их общая оценочная стоимость составила 42,5 миллиона рублей.

Полиция возбудила уголовное дело по статье 159 УК РФ ("Мошенничество"). Вскоре правоохранители установили одного из предполагаемых участников схемы – 31-летнего жителя Челябинской области. Вечером 29 сентября его задержали на Московском вокзале в Петербурге.

По предварительным данным, мужчина нашел подработку через мессенджер. Ему поручили приезжать по указанным адресам за деньгами и ценностями, которые он оставлял в тайниках и закапывал по координатам от кураторов. Суд заключил его под стражу до 26 ноября. Полицейские проверяют его причастность к другим преступлениям и разыскивают соучастников.

Ранее дочь экс-мэра Уфы Сергея Грекова отдала мошенникам 22 миллиона рублей, иностранную валюту и часы. Помимо наличных в рублях, 14-летняя девушка передала аферистам часы Patek Philippe и Audemars Piguet, 45 тысяч долларов и 145 тысяч евро. Ее отец в разговоре с журналистами отказался комментировать ситуацию.

