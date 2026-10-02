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02 октября, 15:16

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Deadline: стриминговый сервис Peacock выпустит сериал по франшизе "Форсаж"

Стриминговый сервис Peacock выпустит сериал по франшизе "Форсаж"

Фото: кадр из фильма "Форсаж 5"; режиссер – Джастин Лин; производство – Original Film

Американский стриминговый сервис Peacock запустит сериал, основанный на фильмах серии "Форсаж". Об этом сообщил Deadline.

Для стриминга этот проект станет первым. Шоураннерами выступят Майк Дэниелсон и Вулф Коулман. Информации о возможном актерском составе и другие детали предстоящего сериала не приводятся.

Один из ведущих актеров "Форсажа" Вин Дизель анонсировал проект еще в мае. По его словам, фанаты франшизы хотят большего – более подробного раскрытия известных персонажей и их истории. Премьера шоу запланирована на 2028 год.

Ранее Дизель заявил, что съемки фильма "Форсаж: Навсегда" начнутся в декабре. Актер признавался, что расплакался после прочтения сценария фильма. Премьера запланирована на март 2028 года.

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