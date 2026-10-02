Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 октября, 13:50

Политика

Суд Гамбурга не допустил операторов "Северных потоков" к делу о подрыве газопроводов

Фото: РИА Новости/Командование обороны Дании

Высший земельный суд Гамбурга не допустил операторов "Северных потоков" к участию в процессе по делу о подрыве газопроводов в качестве соистцов, говорится в заявлении пресс-службы судебной инстанции.

Соответствующие постановления 3-й сенат по уголовным делам вынес 30 сентября 2026 года. Отказано было компаниям Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG. В суде пояснили, что "особые причины" в данном случае отсутствуют.

Решающим фактором стало то, что у заявителей не усматривается особой процессуальной потребности в защите, вызванной тяжелыми экономическими последствиями преступления.

Как отметили в суде, заявители не утверждали, что повреждение газопроводов привело к нарушению их процессуальной дееспособности либо дееспособности руководящих органов и представителей.

"С учетом того, что компании являются акционерными обществами, такое развитие событий также маловероятно", – указали в суде.

"Северные потоки" подорвали в 2022 году. Генпрокуратура ФРГ выдала ордер на арест вероятного причастного к преступлению инструктора по дайвингу. Спустя время были установлены личности еще двух подозреваемых.

В 2025 году в Италии задержали гражданина Украины, который мог возглавлять группу по подрыву. В 2026-м ему было предъявлено обвинение.

Также обвинение предъявили украинцу Сергею Кузнецову. Однако его защита заявила, что заключение содержит только "гипотезу обвинения". Кроме того, в августе в Хорватии задержали украинца Владимира З.

Читайте также


судыполитиказа рубежом

Россияне массово подхватили "фантомные болезни"

Молодежь жалуется на температуру до 37,5 градуса, боли, спазмы в желудке и дерматит

"Фантомная болезнь" может возникать на фоне длительного напряжения, недосыпа и неопределенности

Читать
закрыть

Как волонтеры ищут пропавших россиян?

Всего в отряде "ЛизаАлерт" состоят более 40 тысяч добровольцев разных профессий

За 16 лет работы они нашли живыми около 200 тысяч человек по всей стране

Читать
закрыть

Главные проблемы рынка труда в России

Россияне рассылают десятки резюме на одну и ту же вакансию, пытаясь обойти ИИ-фильтры компаний

Кандидаты создают несколько версий анкеты, меняя название должности, формулировки и ключевые слова

Читать
закрыть

Пилоты самолета Flydubai устроили поножовщину прямо в воздухе

Сначала экипаж отправил сигнал бедствия (код 7700), а затем код 7500, который означает захват судна

Читать
закрыть

Подростки-руферы терроризируют московские ЖК

Ради хайпа они выдергивают двери подъездов и срезают болгаркой металлические ограждения

Читать
закрыть

Что важно знать о начале отопительного сезона в Москве в 2026 году?

Отопительный сезон начнется в Москве 1 октября,
подача тепла в столице займет несколько дней

Во время отопительного сезона температуре нужно держаться не ниже установленных норм

Читать
закрыть

Российских школьников заставляют дать доступ своим к соцсетям

Мера необходима для мониторинга и выявления угроз

Читать
закрыть

Сколько будет стоить красная икра к Новому году?

Сегодня цены на красную икру "еще приемлемые", поэтому лучше купить продукт сейчас

Эксперты уверены: скоро стоимость икры может составить 29–30 тысяч за килограмм

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика