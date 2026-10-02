Суд Гамбурга не допустил операторов "Северных потоков" к делу о подрыве газопроводов

Фото: РИА Новости/Командование обороны Дании

Высший земельный суд Гамбурга не допустил операторов "Северных потоков" к участию в процессе по делу о подрыве газопроводов в качестве соистцов, говорится в заявлении пресс-службы судебной инстанции.

Соответствующие постановления 3-й сенат по уголовным делам вынес 30 сентября 2026 года. Отказано было компаниям Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG. В суде пояснили, что "особые причины" в данном случае отсутствуют.

Решающим фактором стало то, что у заявителей не усматривается особой процессуальной потребности в защите, вызванной тяжелыми экономическими последствиями преступления.

Как отметили в суде, заявители не утверждали, что повреждение газопроводов привело к нарушению их процессуальной дееспособности либо дееспособности руководящих органов и представителей.

"С учетом того, что компании являются акционерными обществами, такое развитие событий также маловероятно", – указали в суде.

"Северные потоки" подорвали в 2022 году. Генпрокуратура ФРГ выдала ордер на арест вероятного причастного к преступлению инструктора по дайвингу. Спустя время были установлены личности еще двух подозреваемых.

В 2025 году в Италии задержали гражданина Украины, который мог возглавлять группу по подрыву. В 2026-м ему было предъявлено обвинение.

Также обвинение предъявили украинцу Сергею Кузнецову. Однако его защита заявила, что заключение содержит только "гипотезу обвинения". Кроме того, в августе в Хорватии задержали украинца Владимира З.