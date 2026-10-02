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02 октября, 12:55

Происшествия

Новак сообщил об атаках на 4 НПЗ в ночь на 2 октября

Фото: Агентство "Москва"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали 4 нефтеперерабатывающих завода (НПЗ) в ночь на 2 октября. Об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак.

По его словам, атаки были отражены, технологическое оборудование не пострадало. Ущерб оценивается только по одному НПЗ.

Новак также отметил, что власти РФ, нефтяные компании, Минэнерго и Минобороны провели очень большую работу по защите нефтеперерабатывающих заводов, создав пассивную защиту и усилив активную, что уже привело к сильному снижению ущерба. Кроме того, нефтяные компании научились быстрее вводить НПЗ в строй после атак.

В настоящее время российские власти прорабатывают меры по поддержке НПЗ, которые не укладываются в график и в соглашения по модернизации, подписанные с Минэнерго и Федеральной антимонопольной службой.

"И мы обязательно дадим возможность для того, чтобы этот срок был перенесен и наши нефтеперерабатывающие заводы имели возможность закончить работу по модернизации", – добавил Новак.

Вместе с тем вице-премьер РФ заявил о сбалансированности рынка дизельного топлива в России. По его словам, несмотря на то что запрет на экспорт был продлен на октябрь, за ситуацией будут наблюдать. В случае перепроизводства дизеля будет рассматриваться вопрос о частичном открытии экспорта.

Новак также уточнил, что Россия может вернуться к экспорту бензина, когда ситуация на внутреннем рынке стабилизируется. Российские компании обеспечивают завоз импортных нефтепродуктов, эта система уже налажена.

"Как только у нас рынок сбалансируется, естественно, мы будем пользоваться только своими нефтепродуктами, и мы даже вернемся к экспорту автомобильных бензинов, который всегда у нас был", – подчеркнул он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что Киев и Москва согласились не наносить удары по объектам энергетики друг друга. Украинский лидер Владимир Зеленский указывал на готовность прекратить удары, если Россия воздержится от атак на украинские объекты.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Москва приветствует любой призыв к Киеву остановить удары по мирной инфраструктуре.

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