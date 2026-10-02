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02 октября, 11:56

Город

Новый жилой комплекс построят в Перове на востоке Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Перове на востоке Москвы возведут новый жилой комплекс. Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство первой очереди, сообщил председатель ведомства Антон Слободчиков, передает портал мэра и правительства столицы.

Уточняется, что комплекс построят на шоссе Энтузиастов, участке 46.

"Комитет выдал разрешение на строительство двух корпусов высотой 6 и 22 этажа, объединенных стилобатом. В зданиях запланировано 244 квартиры, под них отведут более 13,6 тысячи квадратных метров площади. На подземном уровне расположится паркинг, рассчитанный на 218 машино-мест", – сказал Слободчиков.

Общая площадь первой очереди составит более 32,7 тысячи квадратных метров. Продажи квартир будут осуществляться в соответствии с 214-ФЗ с использованием счетов эскроу в банке ВТБ. Первая проектная декларация уже размещена в Единой информационной системе жилищного строительства.

На первом этаже комплекса разместятся коммерческие помещения, где откроются кафе, магазины и услуги. Особое внимание уделят благоустройству территории. Во дворе создадут детскую площадку площадью более 480 квадратных метров и спортивную зону на 220 квадратных метров.

"По поручению мэра Москвы Мосгосстройнадзор уделяет пристальное внимание качеству строительства жилых объектов. После получения от застройщика уведомления о начале строительно-монтажных работ будет составлен график контрольно-надзорных мероприятий", – подчеркнул Слободчиков.

Застройщиком проекта является компания "РГ-Девелопмент". Новый жилой комплекс получил название "Ориент Экспресс". В планах – получение разрешения на строительство второй очереди, которая будет включать еще три секции.

Тем временем в Зюзине продолжается строительство жилого комплекса по программе реновации. Новостройка появится по адресу Херсонская улица, земельный участок 16. ЖК будет состоять из двух корпусов, рассчитанных на четыре секции переменной этажности. В доме предусмотрено 406 квартир общей площадью более 25 тысяч квадратных метров, семь из них адаптируют для маломобильных жильцов.

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