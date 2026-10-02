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02 октября, 12:25

Происшествия

Жительницу Кубани осудили за интимную связь с 15-летним братом мужа

Фото: depositphotos/belchonock

В Краснодарском крае осудили 21-летнюю девушку, вступившую в интимную связь с 15-летним братом мужа. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона.

По данным следствия, девушка состояла в романтических отношениях с подростком и занималась с ним сексом. О происходящем узнала мать юноши, которая обратилась с заявлением в полицию.

Фигурантке вменили статью 134 УК РФ ("Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста"). Суд приговорил ее к 300 часам обязательных работ. Уголовное дело рассматривалось в закрытом режиме.

Ранее блогера Алексея Поднебесного приговорили к 3 годам колонии по делу о педофилии. В августе 2024 года мужчина, не применяя насилия, совершил развратные действия сексуального характера в отношении на тот момент 15-летней девочки. После этого он дважды вступил с ней в половую связь.

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