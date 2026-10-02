В Москве обновили нормативы для расчета стоимости эксплуатации городских объектов

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Департамент экономической политики и развития Москвы обновил сборник нормативов для расчета стоимости эксплуатации городских объектов (СН-2012). Об этом сообщила заммэра, руководитель указанного ведомства Мария Багреева.

Расчеты в нем выполнены с учетом цен на 1 октября 2026 года. По словам вице-мэра, сборник используется для формирования обоснованной стоимости работ в городском хозяйстве.

Установленные нормативы гарантируют открытость закупочных процедур и равноправное положение участников тендеров, что способствует высокому качеству обслуживания общественных территорий и инфраструктурных объектов, а также формированию в городе комфортной и благоустроенной среды.

"В третьем квартале 2026 года в сборнике актуализировали 85 стоимостных нормативов, а также включили в него 80 новых", – добавила Багреева.

Новые нормативы разработаны для проведения уборки территорий многофункциональной роботизированной платформой, которая уже применяется в парке Победы, а также для технического обслуживания систем управления архитектурным и ландшафтным освещением.

В рамках эксплуатации и техобслуживания городской инфраструктуры сборник СН-2012 применяют порядка 2,5 тысячи организаций и заказчиков из Москвы. Актуализация документа, включающая внедрение новых ценовых нормативов и пересчет показателей с учетом нынешних рыночных цен, проводится раз в квартал.

Кроме того, в третьем квартале база данных СН-2012 была внесена в Единый реестр российского программного обеспечения, ведение которого осуществляет Минцифры России. Это свидетельствует о полном соответствии продукта отечественным стандартам, а также обеспечивает бесперебойное функционирование системы и гарантированную техническую поддержку со стороны разработчиков.

Ранее город объявил торги на право заключения договоров о комплексном развитии двух участков общей площадью 15,65 гектара. На них планируется возвести общественно-деловую и производственную инфраструктуру. Реализация проектов позволит создать более пяти тысяч рабочих мест.