Губернатор Петербурга Беглов поручил восстановить особняк Миллера после пожара

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил профильным службам и ведомствам организовать восстановление особняка К. Л. Миллера на Исаакиевской площади после пожара. Контроль за исполнением поручений и ликвидацией последствий возложен на главу администрации губернатора Валерия Москаленко, сообщается на сайте городской администрации.

"Дом Миллера – неотъемлемая часть ансамбля одной из главных площадей Северной столицы. Мы сделаем все необходимое, чтобы вернуть городу эту достопримечательность", – подчеркнул Беглов.

Он напомнил, что в прошлом году специалисты комитета по госконтролю, использованию и охране памятников истории и культуры составили подробный акт технического состояния объекта. Данные фотофиксации, обмеры и архивные материалы позволят восстановить здание в первозданном виде.

Губернатор подчеркнул, что петербургская школа реставрации обладает необходимыми компетенциями и ресурсами. Разрешение на проведение комплексных ремонтно-реставрационных работ на объекте выдано до конца 2028 года, и менять этот срок город и собственник не планируют.

Пожар в особняке Миллера произошел 1 октября. Площадь возгорания составила 2 тысячи квадратных метров.

Огонь тушили 165 человек и 37 единиц техники. Также пламя перекинулось на крышу соседнего здания. Спустя время пожар локализовали, а затем ликвидировали открытое горение. Пострадавших нет.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Предварительно, установлено, что огонь возник при выполнении сварочных работ.