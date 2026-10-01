ТАСС: огонь перекинулся на крышу здания рядом с особняком Миллера в Петербурге

Фото: МАХ/"МЧС Санкт-Петербурга"

Огонь перекинулся на крышу здания, расположенного рядом с горящим особняком К. Л. Миллера на Исаакиевской площади в Петербурге. Возгорание со стороны улицы Якубовича тушат спасатели с помощью специальных вышек, сообщает ТАСС.

Крупный пожар охватил петербургский особняк вечером 1 октября. Пламя распространилось на 2 тысячи квадратных метров. Ситуации присвоили повышенный, третий ранг сложности.

Особняк Миллера расположен в жилом здании по адресу Исаакиевская площадь, 3. Исторический дом построили во второй половине XVIII века. К ликвидации пожара привлечены 165 человек личного состава и 37 единиц техники.

По факту пожара Следственный комитет организовал доследственную проверку. Ее взяла на контроль региональная прокуратура.