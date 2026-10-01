Выступление Владимира Путина на "Валдае" продлилось 3,5 часа

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Выступление Владимира Путина на ХХIII ежегодном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" продлилось 3,5 часа.

Темой встречи стала "Ответственность за будущее: пределы возможного или возможности без предела?".

В рамках заседания Путин заявил, что сейчас мир находится на решающем поворотном моменте развития. Глава государства сказал, что масштаб уже произошедших и грядущих перемен в мире огромен. По его словам, дело не только в политике.

При этого российский лидер предостерег страны от опасного принципа "сила есть – ума не надо". Путин заявил, что следование ему чревато ужасающими последствиями. Однако, считает президент, пока мир не обречен на хаос.

Путин подчеркнул вероятность продолжения международных конфликтов в предстоящем году. Но глава государства считает, что рано или поздно международная система придет к устойчивому балансу. По его словам, это сложный процесс.

Также президент затронул тему экономики. Он сказал, что в настоящее время российская экономика и финансовая система демонстрируют устойчивость. Президент добавил, что макроэкономическая ситуация остается также стабильной. Глава государства добавил, что РФ осознанно шла на охлаждение экономики после ее перегрева, чтобы справиться с инфляцией.

Отдельное внимание Путин обратил на утверждение о якобы национализации в РФ активов европейских компаний. Президент назвал это ложью. Он заявил, что Россия ничего и ни у кого не забирает и не национализирует.

Помимо этого, российский лидер в ходе заседания выразил благодарность президенту США Дональду Трампу и его супруге Меланье Трамп. Он подчеркнул, что глава Белого дома прикладывает усилия для решение кризиса на Украине. Кроме того, первая леди США работает в сфере гуманитарной помощи в отношении украинского конфликта.

Путин, говоря об СВО, заявил, что нейтральный статус Украины остается среди целей России. При этом президент вновь сказал, что РФ готова к мирным переговорам. По его словам, дело не в территориях, а в людях. Глава государства считает, что необходимо создать условия для длительного мира на длительную историческую перспективу.