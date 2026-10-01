Путин заявил, что его не смутил визит Зеленского в Белград

Фото: МАХ/"Кремль. Новости"

Владимир Путин заявил, что его не смутил визит украинского лидера Владимира Зеленского в Белград. Такое заявление глава государства сделал на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай", отвечая на соответствующий вопрос.

"Девушек смущает что-либо. А нас ничего не смущает, мы политикой занимаемся", – сказал Путин.

Зеленский впервые прибыл с визитом в Сербию в августе 2026 года. Там он встретился с президентом Александром Вучичем. Бывший вице-премьер республики Александр Вулин указывал, что визит украинского президента не соответствует желанию граждан страны и является результатом давления Евросоюза.

Сам Вучич отмечал, что страна ничего не потеряла из-за визита Зеленского и не перешла на его сторону в конфликте с Россией. При этом он добавлял, что у Сербии нет причин для разрыва связей с Украиной.

