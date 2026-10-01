Путин назвал ложью утверждения о национализации в РФ активов компаний из Европы

Фото: МАХ/"Кремль. Новости"

Утверждения о национализации в РФ активов европейских компаний – ложь. Об этом Владимир Путин заявил на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай".

"На самом деле это ложь и провокация. Мы ничего и ни у кого не забираем и не национализируем", – подчеркнул глава государства, отвечая на вопрос о передаче европейских активов под управление России.

Путин отметил, что Запад заблокировал золотовалютные резервы ЦБ России и раздает доходы от использования этих резервов на продолжение боевых действий. По словам президента, это недопустимо.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что процесс введения внешнего управления в работающих в России компаниях из недружественных стран обратим. При этом предпосылок для этого пока не видно, как и не видно "никаких здравых голосов в пользу диалога, в пользу исправления ситуации".

