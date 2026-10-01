Пожар произошел на химзаводе в Краснозаводске

Фото: MAX/Mash

Пожар произошел в здании цеха химического завода в подмосковном Краснозаводске. Об этом РИА Новости сообщил представитель экстренных служб.

В результате возгорания произошло обрушение конструкции, под завалами которой могут находиться четыре человека.

"По предварительной информации, пожар имеет техногенный характер", – говорится в сообщении.

Точная причина возникновения пожара будет установлена в ходе пожарно-технической экспертизы. Из горящего здания эвакуировали около 40 человек.

В свою очередь, Минздрав Подмосковья заявил ТАСС, что на месте ЧП дежурят три бригады скорой помощи и две бригады центра медицины катастроф. В настоящее время информация по пострадавшим уточняется.

Ранее в Новокуйбышевске Самарской области загорелся многоквартирный дом, пламя охватило квартиру на пятом этаже, а оттуда переметнулось на кровлю. Вскоре огонь разошелся почти на 1,2 тысячи квадратных метров, но позже его удалось локализовать.

Тушили пожар 103 человека и 40 единиц техники. Полностью справиться с огнем удалось к раннему утру 1 октября. В результате обошлось без погибших и пострадавших.