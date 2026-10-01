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01 октября, 21:00

Политика

Путин заявил, что вместо нейросетей обращается с вопросами к администрации президента

Фото: МАХ/"Кремль. Новости"

Вместо нейросетей Владимир Путин обращается с вопросами к администрации президента, которая, по его словам, использует все современные технологии. Об этом российский лидер рассказал на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Искусственный интеллект, во всяком случае, на сегодняшний день, он может и должен использоваться как инструмент в руках человека. И конечные решения, безусловно, должны быть за человеком", – сказал Путин.

Президент также отметил, что сочетание возможностей человека и искусственного интеллекта может дать наибольший эффект. По его мнению, миру необходимо своевременно выработать правила использования ИИ в интересах всего человечества.

Ранее российский лидер поручил правительству организовать централизованный сбор, обработку и предоставление научно-технической информации для обучения суверенных и национальных больших фундаментальных моделей ИИ. Ответственным за его выполнение назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

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