Адвокат Конышев: требования школ дать доступ к соцсетям учеников незаконны

Российских школьников заставляют передавать учителям аккаунты в соцсетях – якобы для мониторинга и выявления угроз, сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Насколько это правомерно и эффективно с точки зрения профилактики правонарушений, разбиралась Москва 24.

Все по закону?

Учеников российских школ вынудили предоставлять свои аккаунты в соцсетях для мониторинга со стороны учителей и выявления возможных угроз. Об этом сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем телеграм-канале.

В качестве доказательства она опубликовала сообщения, адресованные общественнице. К примеру, подобная практика якобы происходит в одном из учебных заведений Липецка.





из текста сообщения Мне стало известно о действиях директора школы в отношении несовершеннолетних учащихся, которые вызывают серьезные вопросы и требуют проверки. В частности, со слов учащихся, директор осуществляла проверку личного мобильного телефона одной из учениц. При этом фотографии и другие материалы с телефона, по утверждениям учащихся, были перенесены на компьютер директора без ясного объяснения правового основания таких действий.

Мизулина предположила, что такое решение негативно отразится на отношениях между учащимися и взрослыми.

"Массовый просмотр соцсетей педагогами не снизит риски для школьников, а скорее приведет лишь к обратному эффекту. В частности, к снижению доверия к учителям, созданию закрытых аккаунтов, общению в анонимных чатах, покупке телефонов специально для школ", – написала общественница.

По ее мнению, в результате выявить подростков, действительно интересующихся деструктивным контентом, станет еще сложнее. Она также отметила, что даже специалист не всегда способен достоверно определить намерения человека исключительно по содержимому его страницы в социальной сети.

"При всем уважении, у большинства учителей нет специальных навыков для выявления деструктивных намерений у молодежи. Вдобавок, фактически учителей таким образом подталкивают к нарушению целого ряда законов и базовых конституционных прав человека (например, о неприкосновенности частной жизни и тайне связи)", – отметила Мизулина.

Адвокат Андрей Конышев также обратил внимание, что на сегодняшний день закона, обязывающего школьников предоставлять педагогам или руководству школы адреса, страницы и реквизиты своих соцсетей, не существует.

"Даже если у кого-то доступ ограничен, это его право: в стране действует свобода выбора. Поэтому пока такого закона не придумали, требование носит рекомендательный характер", – подчеркнул он в беседе с Москвой 24.





Андрей Конышев адвокат Что касается согласия родителей: в любом случае лицо, не достигшее совершеннолетия, является недееспособным и не может принимать решения, кому давать адреса своих социальных сетей. Поэтому, по моему мнению, безусловно, необходимо согласие законных представителей ребенка на такие действия, как мониторинг личных страниц школьника в интернете.

Если школа настаивает на предоставлении социальных сетей, правозащитник рекомендовал родителям потребовать ссылку на соответствующий закон.

"Однако такого не может быть прописано ни в уставе школы, ни в приказе департамента образования – во всяком случае, на сегодняшний день", – добавил Конышев.

"Разный контекст"

Председатель профсоюза "Учитель" Дмитрий Казаков отметил, что тема мониторинга соцсетей детей неоднозначна. Свое мнение он выразил в разговоре с Москвой 24.

"Это вопрос очень сложный, однозначно ответить на него проблематично. За соцсетями, в которых дети что-то выкладывают, можно наблюдать, иногда это нужно и способно спасти от серьезных проблем. Но этим должны заниматься специалисты. Классный руководитель – это другой функционал: такой сотрудник – в первую очередь педагог, а не эксперт даже в психологии", – подчеркнул он.





Дмитрий Казаков председатель профсоюза "Учитель" Даже если представить, что это в целом имеет смысл, реально организовать какую-то профилактику соцсетей невозможно: учитель перегружен, у него море обязанностей, и какую-то позитивную работу он провести просто не в силах. Это рискует привести к еще большим проблемам и уходу детей в закрытость.

По словам Казакова, при предоставлении ссылки на свои соцсети ребенок начнет фильтровать контент, и, вероятнее всего, даже откажется от публикаций.

"Если он действительно готовит нечто асоциальное, преступное, то ничего делать не станет на своих страницах, учителя не будут видеть объективную картину. Сложно представить ситуацию, в которой такая практика может реально чем-то помочь", – резюмировал эксперт.

В свою очередь, IT-эксперт Антон Аверьянов рассказал Москве 24, что по открытым страницам в соцсетях действительно можно заметить определенные тревожные сигналы. Например, систематическое распространение материалов, связанных с насилием, попытками вовлечь других подростков в незаконную деятельность или резкое изменение характера публичного контента.

"Но здесь важно не путать отдельный пост, репост или подписку с доказательством противоправных намерений. Один и тот же материал может иметь совершенно разный контекст, а окончательные выводы должен делать специалист, а не учитель, который просто посмотрел страницу", – пояснил он.

Эксперт также выразил мнение, что нельзя рассматривать мониторинг соцсетей как самостоятельный инструмент выявления опасных намерений.





Антон Аверьянов IT-эксперт У педагога может быть задача заметить очевидный сигнал и правильно на него отреагировать, но для полноценной оценки нужны специальные компетенции и понимание контекста. Иначе существует риск получить большое количество ложных обвинений, а тем более обычные интересы подростка станут ошибочно восприниматься как признак неблагополучия, плюс нарушится право на личную жизнь.

Закон отдельно гарантирует тайну переписки и иных сообщений, передаваемых по сетям связи. Поэтому предоставление доступа учителям к аккаунту, даже с телефона учащегося, не должно производиться ни в коем случае. Это напрямую нарушает множество норм, заключил Аверьянов.

