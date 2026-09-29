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29 сентября, 18:33

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Врач Беляева: привычка детей грызть ручки грозит воспалением во рту

Стоматолог объяснила, почему детям опасно грызть ручки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Детская привычка грызть карандаши и ручки может привести к воспалению во рту и проблемам с прикусом. Об этом в разговоре с Москвой 24 предупредила врач-стоматолог, терапевт Мария Беляева.

Она напомнила, что на ручках и карандашах скапливается грязь, вирусы и бактерии. Когда ребенок грызет такие жесткие предметы, они легко могут повредить нежную слизистую десен. В образовавшиеся раны способна попасть инфекция, что грозит воспалением.

Кроме того, постоянное излишнее давление на зубы способно приводить к стиранию эмали и повышению чувствительности. Возможно и образование сколов, что потребует восстановления, отметила Беляева.

Еще одна опасность заключается в том, что постоянное давление на зубы способствует формированию неправильного прикуса и усугублению уже имеющихся проблем с ним. С этим уже придется работать ортодонту.
Мария Беляева
врач-стоматолог, терапевт

Кроме того, привычка грызть ручки особенно опасна для детей с молочными зубами.

"Когда корень такого зуба потихоньку рассасывается, на месте него тут же образуется зачаток постоянного. Он способен вырасти криво или неправильной и некрасивой формы, если из-за травмы и инфекции возникнет воспаление", – пояснила стоматолог.

Также родителям важно учитывать, что, если ребенку уже ставили пломбы, они могут потрескаться и вылететь при постоянном сильном давлении ручки и карандаша, отметила врач.

"Поэтому важно внимательно следить и постоянно одергивать детей, когда они пытаются грызть школьные принадлежности. Также хорошо работают предостережения: нужно объяснять, к каким последствиям способна привести такая привычка. Можно наклеивать на кончик карандаша или ручки небольшой яркий стикер, который будет работать как предупреждающий сигнал", – посоветовала стоматолог.

В сложных случаях есть смысл обратиться к психологу, потому что такая особенность иногда связана со стрессом и сильным внутренним напряжением, предупредила Беляева.

Ранее врач-стоматолог, ортодонт, кандидат медицинских наук, член Профессионального общества ортодонтов России Мария Балакирева назвала самые опасные продукты для зубов. Среди них – чипсы, которые во рту превращаются в липкую массу, долго остающуюся на зубах.

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