Врач Беляева: привычка детей грызть ручки грозит воспалением во рту

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Детская привычка грызть карандаши и ручки может привести к воспалению во рту и проблемам с прикусом. Об этом в разговоре с Москвой 24 предупредила врач-стоматолог, терапевт Мария Беляева.

Она напомнила, что на ручках и карандашах скапливается грязь, вирусы и бактерии. Когда ребенок грызет такие жесткие предметы, они легко могут повредить нежную слизистую десен. В образовавшиеся раны способна попасть инфекция, что грозит воспалением.

Кроме того, постоянное излишнее давление на зубы способно приводить к стиранию эмали и повышению чувствительности. Возможно и образование сколов, что потребует восстановления, отметила Беляева.





Мария Беляева врач-стоматолог, терапевт Еще одна опасность заключается в том, что постоянное давление на зубы способствует формированию неправильного прикуса и усугублению уже имеющихся проблем с ним. С этим уже придется работать ортодонту.

Кроме того, привычка грызть ручки особенно опасна для детей с молочными зубами.

"Когда корень такого зуба потихоньку рассасывается, на месте него тут же образуется зачаток постоянного. Он способен вырасти криво или неправильной и некрасивой формы, если из-за травмы и инфекции возникнет воспаление", – пояснила стоматолог.

Также родителям важно учитывать, что, если ребенку уже ставили пломбы, они могут потрескаться и вылететь при постоянном сильном давлении ручки и карандаша, отметила врач.

"Поэтому важно внимательно следить и постоянно одергивать детей, когда они пытаются грызть школьные принадлежности. Также хорошо работают предостережения: нужно объяснять, к каким последствиям способна привести такая привычка. Можно наклеивать на кончик карандаша или ручки небольшой яркий стикер, который будет работать как предупреждающий сигнал", – посоветовала стоматолог.

В сложных случаях есть смысл обратиться к психологу, потому что такая особенность иногда связана со стрессом и сильным внутренним напряжением, предупредила Беляева.

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