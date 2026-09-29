Врач Мясников заявил, что мясо является самым большим источником витаминов

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Мясо является самым большим и главным источником витаминов, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1".

По его словам, именно в этом продукте содержится много разных витаминов, в том числе группы B.

"Того, что нет в таком количестве ни в овощах, ни во фруктах", – отметил врач.

При этом для здоровья иммунной системы рацион человека должен быть сбалансированным. Кроме мяса, в него также следует включать рыбу, овощи и фрукты, чтобы получать все необходимые витамины и микроэлементы, подчеркнул Мясников.

Ранее врач-диетолог, нутрициолог, терапевт Александра Разаренова сообщила, что сельдь, желток и сыр помогут поддержать уровень витамина D в организме.

Кроме того, стоит выбирать продукты, которые специально обогащены витамином D. Например, молоко, йогурты со специальной маркировкой.