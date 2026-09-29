The Hill: американские зумеры демонстрируют богатство в соцсетях под давлением общества

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Около 24% американцев поколения Z испытывают сильное социальное давление из-за необходимости демонстрировать материальное благополучие в соцсетях. Об этом пишет колумнист и исследователь Джон Мак Глионн в статье для The Hill со ссылкой на отчет финансовой компании Empower.

По мнению Глионна, стремление создавать в интернете образ обеспеченной жизни может сопровождаться расходами, которые люди фактически не могут себе позволить. В качестве примера он приводит американцев, которые ежедневно покупают в кофейнях латте на овсяном молоке за 7 долларов, расплачиваясь кредитной картой, а затем фотографируют рисунок на пенке и публикуют снимки в соцсетях.

"Математика проста, жестока и неопровержима. Миллионы бедных людей тратят заемные деньги, чтобы убедить других бедных людей, что они живут как нефтяные магнаты", – отмечает Глионн.

Похожую модель автор наблюдает и в покупке одежды. По его словам, человек может приобрести футболку за 400 долларов только из-за небольшого логотипа, а затем отправиться в ней в ресторан и разделить счет за ужин на несколько платежей.

Одновременно на стремлении людей демонстрировать определенный образ жизни зарабатывают создатели контента. Они публикуют ролики о товарах, которые, по их мнению, покупать не стоит, а затем предлагают подписчикам альтернативы через ссылки в своих профилях и получают процент от продаж.

Еще один пример Глионн приводит на основе путешествий. Летом, пишет он, американские пользователи публикуют "бесконечный поток" фотографий со средиземноморских побережий и посадочных талонов. При этом поездки нередко оплачиваются кредитными картами, и семидневный отпуск может превратиться в финансовое обязательство на три года.

По мнению исследователя, разрыв между образом человека в интернете и его реальным положением становится все заметнее. В соцсетях пользователь может демонстрировать дорогие рестораны, дизайнерские вещи и постоянные путешествия, тогда как в повседневной жизни сталкивается с необходимостью экономить и работать сверхурочно для погашения долгов.

"Мы успешно разделили человеческое сознание на две отдельные сущности: бренд-менеджера, который публикует посты с пляжа, и работника, который работает сверхурочно, чтобы оплатить авиабилет и купить еще лапши", – говорится в статье.

Глионн отмечает, что участники этой модели понимают ее правила, но не хотят первыми отказываться от нее. Он считает, что признание в неспособности позволить себе дорогой кофе или отпуск может восприниматься американцами как "личный провал".

На фоне этого автор приводит данные о росте задолженности по кредитным картам. В 2023 году Федеральный резервный банк Нью-Йорка сообщил, что долг клиентов американских банков по кредитным картам достиг 986 миллиардов долларов. Этот показатель стал рекордным за всю историю наблюдений, которая ведется с 1999 года.

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