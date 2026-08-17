Филолог Ефремов назвал выражение "купить на подарок" ненормативным

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Выражение "купить на подарок", которое стало часто встречаться в отзывах на маркетплейсах, не соответствует нормам литературного русского языка. Об этом в беседе с газетой "Взгляд" заявил доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института лингвистических исследований РАН Валерий Ефремов.

По словам филолога, нормативными являются выражения "купить в подарок" или "купить в качестве подарка". Предлог "на" в данном случае неоправданно вытесняет "в", поскольку речь не идет о пространственных отношениях.

"Купить на подарок" – это никак не нормативно, это воспринимается как диалектное или сниженное, но, быть может, именно за этим будущее языка", – сказал Ефремов.

При этом специалист отметил, что подобная конструкция встречалась в текстах еще в 1980-х годах, но тогда ее обычно брали в кавычки, подчеркивая разговорный или диалектный характер.

Филолог также обратил внимание на более широкую тенденцию к расширению употребления предлога "на". В современной речи "на кухне" постепенно вытесняет "в кухне", "на кассе" – "в кассе", а выражение "на районе" активно распространяется, хотя остается сниженным. По словам Ефремова, подобные изменения естественны для живого языка и свидетельствуют о его постоянном развитии.

Ранее в пресс-службе портала "Грамота.ру" пояснили, что закрепление в словарях разговорного варианта "махаю" наряду с литературной нормой "машу" не означает, что аналогичная судьба ждет слово "ложить". В русском языке глагола "ложить" без приставки не существует, его употребление является грубой речевой ошибкой, вместо него нужно использовать "класть".