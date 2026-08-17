В Молдавии сняли с проката фильм "Колобок" из-за критики активистов

Фото: кадр из фильма "Последний богатырь. Колобок"; режиссер – Антон Маслов; производство – телеканал "Россия 1", онлайн-кинотеатр START, Yellow, Black&White

Молдавский прокатчик отказался от показа российского фильма "Последний богатырь. Колобок" после критики со стороны активистов организации WatchDog, которую, по некоторым данным, финансируют США и Евросоюз. Об этом сообщает молдавский портал Govoritmd.

По информации издания, фильм ранее анонсировала сеть Cineplex и даже подготовила для него афишу, однако позднее прокатчик отказался от показов. Как утверждает Govoritmd, особое недовольство WatchDog вызвала позиция актера Гоши Куценко, поддержавшего воссоединение Крыма с Россией.

Ранее сообщалось, что картина стала лидером российского кинопроката по итогам первого уик-энда, собрав более 244,5 миллиона рублей. В день премьеры фильм заработал 53,7 миллиона рублей, что стало рекордным результатом для летнего проката 2026 года. Второе место заняли "Смешарики сквозь вселенные" с 74,7 миллиона рублей, третье – байопик "Майкл", собравший 27,1 миллиона рублей.

Еще до премьеры вокруг "Последнего богатыря. Колобка" разгорелся скандал. В соцсетях обсуждали перенос в кинотеатрах показов "Человека-паука", у которого не было прокатного удостоверения, ради российского фильма. После этого авторам картины начали поступать угрозы.

Кроме того, сервис "Кинопоиск" убрал рейтинг после аномального потока негативных оценок. По данным сервиса, около 90% резко отрицательных оценок поставили пользователи, которые не смотрели фильм.