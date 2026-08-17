Семья пострадавших при нападении с ножом в Уфе сестер не состояла на учете органов опеки

Фото: телеграм-канал Baza

Семья сестер, пострадавших при нападении 16-летней девочки с ножом в Уфе, является благополучной и не состоит на учете органов опеки. Об этом РИА Новости заявила уполномоченный по правам ребенка по Башкирии Ольга Панчихина.

Она рассказала, что мать девочек работает и одна воспитывает троих детей. По словам омбудсмена, в настоящий момент женщина находится в больнице, куда были доставлены ее дочери. Ей оказывают психологическую помощь.

В региональной прокуратуре добавили, что на место происшествия выехали заместитель прокурора республики Андрей Маркин и исполняющий обязанности прокурора Кировского района Уфы Денис Гафиятуллин.

Ведомство проверит исполнение законодательства о несовершеннолетних и даст оценку работе органов системы профилактики. При необходимости будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Также прокуратура контролирует ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по факту нападения. Правоохранители уточняют причины и обстоятельства произошедшего.

О нападении девочки в Уфе с ножом на своих сестер 9 и 16 лет стало известно 17 августа. Инцидент произошел на улице Высотной. Она была задержана сотрудниками полиции.

Пострадавших доставили в медучреждение. По информации СМИ, врачи оценивают состояние одной из них как тяжелое.

