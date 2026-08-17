Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 августа, 15:26

Происшествия

Семья пострадавших при нападении с ножом в Уфе сестер не состояла на учете органов опеки

Фото: телеграм-канал Baza

Семья сестер, пострадавших при нападении 16-летней девочки с ножом в Уфе, является благополучной и не состоит на учете органов опеки. Об этом РИА Новости заявила уполномоченный по правам ребенка по Башкирии Ольга Панчихина.

Она рассказала, что мать девочек работает и одна воспитывает троих детей. По словам омбудсмена, в настоящий момент женщина находится в больнице, куда были доставлены ее дочери. Ей оказывают психологическую помощь.

В региональной прокуратуре добавили, что на место происшествия выехали заместитель прокурора республики Андрей Маркин и исполняющий обязанности прокурора Кировского района Уфы Денис Гафиятуллин.

Ведомство проверит исполнение законодательства о несовершеннолетних и даст оценку работе органов системы профилактики. При необходимости будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Также прокуратура контролирует ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по факту нападения. Правоохранители уточняют причины и обстоятельства произошедшего.

О нападении девочки в Уфе с ножом на своих сестер 9 и 16 лет стало известно 17 августа. Инцидент произошел на улице Высотной. Она была задержана сотрудниками полиции.

Пострадавших доставили в медучреждение. По информации СМИ, врачи оценивают состояние одной из них как тяжелое.

Читайте также


происшествиярегионы

Почему ледники уходят со скоростью 40 метров в год?

Причина – глобальное потепление и связанные с ним климатические изменения

В отдельных бассейнах в ближайшие десятилетия изменится сезонное распределение воды

Читать
закрыть

Как нейросети уничтожают мозг школьников?

Школьники стремительно теряют способность к запоминанию и анализу информации

Читать
закрыть

Чем опасны назальные спреи для загара?

Сейчас препарат не зарегистрирован и не разрешен к применению

Читать
закрыть

Чем опасно появление осенних жигалок в Москве и области?

Осенние жигалки способны переносить серьезные заболевания

Читать
закрыть

Где в России чаще всего теряются дети и как их защитить?

Дети теряются в общественных местах (транспорт, торговые центры, кинотеатры, парки)

Читать
закрыть

Как проголосовать дистанционно?

Голосовать онлайн можно без предварительной регистрации на выборы

Система ДЭГ прошла все публичные тестирования, выдержала нагрузки и попытки взлома

Читать
закрыть

Ждать ли россиянам рекордных снегопадов предстоящей зимой?

Будущая зима станет "контрастной и богатой на погодные сюрпризы"

Не обойдет это стороной и столицу

Читать
закрыть

Стоит ли покупать "убитые" квартиры в центре Москвы?

Такой лот может быть выгоден при условии полного расчета проекта

Первое, что необходимо проверять до покупки, – дом в целом

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика