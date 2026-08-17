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17 августа, 15:03

Культура

"Мосбилет" подготовил советы для комфортного посещения музеев с детьми

Фото: портал мэра и правительства Московской области

Сервис "Мосбилет" и сотрудники музеев поделились рекомендациями, которые помогут сделать семейный визит в выставочные пространства комфортным для всех. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Чтобы ребенку было удобно на экскурсии, родителям советуют взять сменную обувь. Она позволит юному посетителю не отвлекаться на шуршащие бахилы и свободно ходить по залам, а также участвовать в интерактивных программах.

Если экскурсия долгая, пригодятся бутылка воды и небольшой перекус. Сотрудники музеев всегда покажут, где можно присесть и отдохнуть. При этом еда разрешена не во всех учреждениях, поэтому в них есть отдельные кафе. Например, такое пространство сделали в Государственном музее А. С. Пушкина, а в Музее К. Г. Паустовского можно устроить пикник на поляне возле здания. Там же детям предлагают воду и книжки.

Также всегда детям разрешают приносить с собой мягкие игрушки. А если ребенок расплачется, сотрудники учреждений помогут его успокоить. Они не считают это серьезной проблемой и делают все для комфортного пребывания всех гостей.

В Московском музее современного искусства родителям всегда подсказывают, где можно присесть, а также как пройти во внутренний дворик для отдыха.

Когда ребенок готов к экскурсии, важно заранее определить, сколько продлится прогулка. Сотрудники учреждений рекомендуют не пытаться сразу побывать во всех помещениях, лучше вернуться в музей еще раз. Как рассказали сотрудники Музея Николая Островского, родителям не стоит рассматривать одну витрину более пяти минут, чтобы дети не потеряли интерес.

Юные посетители часто хотят потрогать экспонаты. В такой ситуации не нужно ругать ребенка, а лучше объяснить, что выставленные предметы бывают хрупкими. Можно рассказать, что произведения искусства необходимо беречь для того, чтобы другие дети тоже смогли их увидеть. В музее С. А. Есенина, например, сотрудники помогают провести спокойную беседу.

Ранее в сервисе "Мосбилет" рассказали о детских интерактивных программах на август и сентябрь. В частности, в Государственном Дарвиновском музее 19 августа пройдет квест "Тайна дарвиновской аномалии", где посетители смогут почувствовать себя детективами. А в усадьбе Кусково в этот же день состоится программа для учащихся младших классов "Загадки кусковского сфинкса".

Неделя Белки и Стрелки пройдет в Музее космонавтики с 18 по 23 августа

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