Систему поддержки молодых ученых внедрили в Центре диагностики и телемедицины в Москве

Фото: пресс-служба департамента здравоохранения города Москвы

В Центре диагностики и телемедицины департамента здравоохранения Москвы начала работать авторская модель поддержки научных кадров, рассказала заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Модель помогает молодым специалистам адаптироваться к исследовательской работе, участвовать в междисциплинарных командах и переходить от учебных задач к реальным проектам в области лучевой диагностики, искусственного интеллекта и цифровой медицины.

По словам Раковой, в дирекции "Наука" центра трудятся 137 сотрудников, из которых 76,6% – молодые специалисты. Благодаря новой модели наставничества и управленческим подходам время на проведение исследований и подготовку статей сократилось в 2 раза, а пилотные исследования и методические рекомендации готовятся в 1,5 раза быстрее.

"Центр формирует среду, где начинающий исследователь может пройти путь от студента до руководителя научного проекта всего за 2–3 года", – отметила заммэра.

В основе модели – функциональное разделение труда, отделение научных процессов от вспомогательных, нормирование нагрузки и непрерывное развитие сотрудников. Применяются гибкие подходы: специалисты участвуют в обсуждении задач и влияют на организацию работы. Ключевым инструментом стала цифровая разработка "Матрица задач", которая прозрачно распределяет нагрузку и планирует показатели эффективности.

Для подготовки будущих кадров в центре открыты аспирантура по лучевой диагностике и ординатура по рентгенологии, действует научно-образовательная лаборатория. Студенты проходят практику из Первого МГМУ имени Сеченова, РНИМУ имени Пирогова, МФТИ и МИРЭА. Всего заключено 64 соглашения о научном сотрудничестве.

Авторитет центра подтверждается его публикационной активностью. По данным Российского индекса научного цитирования, организация занимает четвертое место среди медицинских организаций департамента здравоохранения по среднему числу публикаций на одного автора и по числу публикаций в журналах Web of Science и Scopus. По цитируемости центр входит в первый квартиль среди всех научно-исследовательских учреждений России.

Разработки центра применяются в клинической практике. Налажено собственное производство 16 видов медицинских фантомов и симуляторов, которые используют в московских больницах, образовательных центрах, а также передают коллегам из других регионов и зарубежных стран.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что за 30 лет Центр диагностики и телемедицины стал одним из символов технологического развития столичного здравоохранения, где создается медицина будущего. Каждую неделю его специалисты анализируют более 180 тысяч исследований КТ, МРТ, маммографии и рентгена. Врачи могут дистанционно получить описание снимка или экспертное мнение коллег.

